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В стране и мире | Жениха Бузовой поймали на обмане

16.10.2018|14:13
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Телезвезда Ольга Бузова рассталась с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым. Об этом сообщает Starhit.

Причиной разрыва мог послужить обман Лебедева. По словам журналистов, мужчина использовал имя Бузовой ради собственной раскрутки. Издание отмечает, что он не являлся успешным бизнесменом, как говорил ранее.

Перед проектом Лебедев связался с неким агентством и взял у него крупную сумму для того, чтобы на эти деньги устраивать свидания с телезвездой. Мужчина пообещал кредиторам выиграть в реалити-шоу, жениться на Бузовой и через некоторое время вернуть занятую сумму, а также раскрутить фирму.

Корреспонденты отметили, что во время съемок «Замуж за Бузову» мужчина ездил в Санкт-Петербург и изменял героине шоу с «пышногрудой брюнеткой», которая постоянно присылала ему откровенные фотографии. Кроме того, Лебедев поддерживал близкие отношения с другой любовницей.

Финальная серия «Замуж за Бузову» вышла в эфир 14 октября. Телезвезда приняла кольцо от Дениса Лебедева.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.10.2018 14:22|

Везде сплошная туфта.

Гость|16.10.2018 14:33|

Дур дом2, Замуж за Бузову" для извращенцев.

Гость|16.10.2018 14:33|

Ей 32 , ему под 50, нормально, лучше поздно, чем никогда ... оба тёртые калачи.

Гость|16.10.2018 14:38|

Ольга, Ольга ты не плачь, я пришёл к тебе, угадай кто? .... правильно, калач!!!

Гость|16.10.2018 14:42|

Оля, а как же Рома Третьяков?

Имя: Гость
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