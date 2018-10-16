16.10.2018 | 11:24

Правительство решило ограничить список организаций, на погашение кредитов которых можно пустить материнский капитал. Соответствующий законопроект внес в Госдуму премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

«С целью защиты прав семей с детьми законопроектом предлагается исключить "иные" организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств материнского капитала», — говорится в пояснительной записке.

В список организаций, которые могут получить маткапитал, добавили АО «ДОМ.РФ» и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Также законопроект предлагает запретить пускать материнский капитал на покупку жилья, непригодного для жизни.

Ежегодно «иным организациям» перечисляется около 27 миллиардов рублей маткапитала. 90 процентов из них неподконтрольны Банку России и другим государственным органам. Как правило, эти организации предлагают семьям более высокие ставки.

По информации Пенсионного фонда России, из 599 возбужденных с 2015 года по I квартал 2018 года уголовных дел в отношении организаций, выдавших займы на средства маткапитала, 453 касались «иных» организаций.