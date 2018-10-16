Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|16 окт 2018|13:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  76.05  |  $  65.75

В стране и мире | Беременных заключенных предложили отпускать досрочно

16.10.2018|11:36
Печать

Минюст предложил досрочно освобождать из колоний беременных заключенных и женщин, у которых в доме ребенка при исправительном учреждении находятся дети младше трех лет. Соответствующий документ во вторник, 16 октября, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В законопроекте предлагается освобождать заключенных условно-досрочно после отбытия четверти срока наказания или заменять оставшуюся часть наказания более мягким. Отмечается, что это касается только женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести.

Для этого необходимо внести изменения в Уголовный кодекс. Сейчас, согласно статьям 79, 80 и 83, суд может назначить отсрочку наказания для беременных женщин или женщин, у которых есть дети младше 14 лет, а получить условно-досрочное освобождение осужденные за преступления небольшой тяжести могут после отбытия трети срока наказания.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|16.10.2018 12:31|

Суд смягчил приговор четырем осужденным по делу о хищении 1 300 000 000 рублей при строительстве космодрома Восточный.

Обвинение переквалифицировали, сроки сократили, а режим колонии сменили со строгого на общий

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 