14.10.2018 | 10:34

Совет глав МИД стран Евросоюза утвердит в понедельник, 15 октября, план новых санкций против России в связи с применением химического оружия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британский МИД.

В сообщении ведомства говорится, что в Люксембурге планируют подписать документ, предусматривающий санкции, предложенные Великобританией и Францией после атак в Сирии и Солсбери.

По информации британских СМИ, предлагается ограничить въезд в страны Евросоюза и заморозить зарубежные счета руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников. При этом представитель МИД Великобритании отметил, что речь идет не только о России, а санкции нацелены против использования химического оружия по всему миру.

«На протяжении многих лет действует международное табу на применение химического оружия, однако после Сирии и Солсбери запрет находится под угрозой. Теперь мы должны подвести красную черту для всех тех, кто пытается использовать это ужасное оружие. Они должны понимать, что ответственность за это будет слишком высокой», — сказал глава британского МИД Джемери Хант.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в Солсбери. Великобритания считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет Россию в причастности к произошедшему. Москва все обвинения отвергает.