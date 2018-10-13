Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|13 окт 2018|13:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.50  |  $  65.98

В стране и мире | Джигарханян в пятый раз с начала года попал в больницу

13.10.2018|13:39
Печать

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил ТАСС в субботу, 13 октября, адвокат актера Евгений Парфенов.

«Накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное», — пояснил Парфенов.

Юрист не уточнил диагноз, сославшись на врачебную тайну.

Джигарханян по состоянию здоровья не сможет участвовать в намеченном на 22 октября судебном заседании по уголовному делу бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. «Ранее нами неоднократно предоставлялись в суд документы о невозможности участия в процессе Армена Борисовича», — подчеркнул Парфенов, попросив журналистов «не штурмовать» артиста.

Это уже пятая госпитализация артиста с начала года.

Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской был расторгнут в конце января. В октябре прошлого года артист утверждал, что его жена, которая младше его на 50 лет, специально выставляла его больным, чтобы захватить Московский драматический театр. Против Цымбалюк-Романовской возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). По версии следствия, женщина распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 