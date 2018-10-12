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В стране и мире | Сборная России не смогла забить Швеции в матче Лиги наций

12.10.2018|13:01
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Сборная России сыграла вничью с командой Швеции в матче третьего тура Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером в четверг, 11 октября, в Калининграде и завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице второй группы лиги В Россия осталась лидером — команда набрала четыре очка в двух матчах. Шведы занимают последнее место.

Эта игра стала для сборной России первой после того, как вратарь и капитан Игорь Акинфеев объявил о завершении международной карьеры. Место в воротах занял натурализованный бразилец Маринато Гильерме.

В следующий раз подопечные Станислава Черчесова сыграют 14 октября. Матч с Турцией вновь состоится в рамках Лиги наций и пройдет в Сочи.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.10.2018 13:05|

Ну сыграли не плохо,и бились и бегали,пока эти два д..... в кутузке сидели.

Имя: Гость
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