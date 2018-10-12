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В стране и мире | Российский министр уволена после отказа пожить на прожиточный минимум

12.10.2018|13:36
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Саратовский министр отправлена в отставку после спора о преимуществах жизни на прожиточный минимум. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области, передает ТАСС в пятницу, 11 октября.

«Соколова Наталья Юрьевна уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области. Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — процитировали там заявление главы региона Валерия Радаева.

Днем ранее СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен спор Соколовой с депутатом Николаем Бондаренко во время обсуждения прожиточного минимума на заседании рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе.

Чиновница уверяла своего оппонента, что суммы в 3,5 тысячи рублей, в которую обходится минимальный продуктовый набор в Саратовской области, «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Министр заявила, что на эти деньги можно составить «сбалансированное, но диетическое» меню. В связи с этим Соколова не видела оснований, чтобы серьезно повысить прожиточный минимум.

Бондаренко предложил чиновнице самой пожить на прожиточный минимум, который в регионе составляет 7241 рубль, и «прочувствовать это на своей шкуре». Соколова отказалась и заявила, что ей это будет не по статусу.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.10.2018 13:59|

С парашютом уволили?

Гость|12.10.2018 14:04|

Гость писал(a):

С парашютом уволили?
А через пару дней потихоньку примут обратно

Имя: Гость
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