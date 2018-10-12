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В стране и мире | Российский министр поведала о преимуществах жизни на прожиточный минимум

12.10.2018|13:03
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Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Об этом чиновница сообщила на заседании рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе, передает «Общественное мнение».

В редакции агентства оказалась видеозапись спора Соколовой с депутатом Николаем Бондаренко, который предложил ей в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, составляющий в области 7 241 рубль.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — заявила глава ведомства.

Также она заподозрила собеседника в отсутствии религиозности. «А то вообще не есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее!» — поведала чиновница.

В ответ на предложение Бондаренко «прочувствовать это на своей шкуре» Соколова заверила, что «человек достаточно решительный», но боится, «что статус министра этого не позволит».

Согласно данным Саратовстата, по итогам сентября минимальный набор продуктов обошелся жителю региона в 3 162 рубля.

Ранее безработная мать-одиночка Ольга Журавлева из Ивантеевки (Саратовская область) была приговорена к 120 часам обязательных работ из-за того, что помогла в уборке пиццерии своим знакомым. Сотрудники правоохранительных органов заявили в суде, что женщина обокрала государство на семь тысяч рублей, получая пособие по безработице. В интервью «Ленте.ру» Журавлева рассказала о том, как на нее завели дело и как она пытается прокормить дочерей, старшая из которых нуждается в постоянном лечении, на зарплату уборщицы в 3 500 рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.10.2018 13:14|

Посадить ее на прожиточный минимум и гнать в шею с работы. Наглая физиономия!

Гость|12.10.2018 13:23|

Гость писал(a):

Посадить ее на прожиточный минимум и гнать в шею с работы.
Дык, уже!

Гость|12.10.2018 13:25|

Они ни разу не пробовали вот и думают, что это возможно! Макароны не помогут, если надо лекарств закупить на пол пенсии, да и посты пожилым соблюдать вредно. Ну уж если сапоги порвутся, то пиши пропало.

Они разве об этом думают? У слуг народа совсем другие проблемы, им надо убедить население, в том что все прекрасно, а это куда сложнее, чем прожить на минималку

Гость|12.10.2018 13:27|

В Саратове уволили министра труда и занятости, которая заявила, что прожиточный минимум для пенсионеров – 3,5 тысячи в месяц – это вполне приемлемая сумма. Но когда ей предложили самой попробовать пожить на эту сумму, отказалась, сославшись на статус министра.

вот теперь и проверит на своей шкуре !!!

Гость|12.10.2018 13:29|

Согласно опубликованным на сайте правительства Саратовской области открытым данным, за 2017 год министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заработала 2 296 019 рублей и 26 копеек. Таким образом, в месяц доход Соколовой составляет 191 335 рублей. Прожиточный минимум в регионе равняется 7 241 рублю.

Гость|12.10.2018 13:32|

Наталья Соколова скромная выпускница местного педучилища, обучавшая на воспитателя, сделала головокружительную карьеру благодаря партии «Единая Россия» и супругу Михаилу, что с 1996 по 2005 гг был вторым лицом в законодательной власти района.С 1990 по 2004 гг. работала преподавателем в педагогическом колледже г. Вольска, помощником депутата Саратовской областной Думы, исполнительным директором РОПД «Любимый край», руководителем аппарата Вольского муниципального собрания.С 2004 по 2012 гг. возглавляла государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения г. Вольска».С 2012 по 2018 гг. – министр занятости, труда и миграции Саратовской области. Для справки: Соколова - действительный член проекта «Кадровый резерв – профессиональная команда страны».И вдруг .... Новости со ссылкой на начальника пресс-службы губернатора области Нину Попову. "Соколова Наталья Юрьевна уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области"!!!!! Длинный язык и отсутствие мозгов до увольнения доведёт!!!

Гость|12.10.2018 14:00|

На другое кресло усядется

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