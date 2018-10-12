Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|12 окт 2018|17:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.50  |  $  65.98

В стране и мире | Групповое изнасилование в России наказали условным сроком

12.10.2018|16:45
Печать

Трех жителей Топкинского района (Кемеровская область) признали виновными в групповом изнасиловании местной жительницы. Им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Как установил суд, в июне трое молодых людей от 19 лет до 21 года распивали спиртное возле одного из частных домов. В это время мимо проходила их знакомая, поздоровалась с ними и пошла домой. 19-летний юноша последовал за ней. На пустыре он накинулся на нее и затащил в кусты, где избил и изнасиловал. Вскоре к месту преступления подошли его собутыльники.

«Обнаружив его на пустыре совершающим насильственное преступление сексуального характера, они не только не заступились за девушку, но и сами совершили аналогичное преступление», — говорится в сообщении.

Женщина добралась до дома знакомых и попросила их вызвать полицию. Насильники были задержаны и полностью признали свою вину.

Ранее житель Магнитогорска Игорь Губанов, чья жена Салима Мухамедьянова пожаловалась на избиение и изнасилование в полиции, умер от инсульта. Его супруга обращалась в полицию и Следственный комитет, врачи зафиксировали у нее побои, а слова пострадавшей подтвердил полиграф. Однако дело о насилии закрыли, а Мухамедьянову обвинили в ложном доносе (часть 2 статьи 306 УК) и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Требуя справедливости и пытаясь привлечь внимание к расследованию преступления в отношении супруги, Губанов отрезал себе несколько пальцев на руке. Полицейские, которых его жена опознала как своих насильников, до сих пор работают в правоохранительных органах.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.10.2018 17:35|

значит памоеву и какарину 1000р штраф это слишком

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 