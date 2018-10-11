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В стране и мире | Стали известны последствия аварии «Союза»

11.10.2018|13:39
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Экипаж Международной космической станции (МКС) из-за аварии может на неопределенное время остаться в количестве трех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Там остается три человека, что, соответственно, скажется на научных экспериментах на неопределенное время, пока к ним не пошлют кого-то и не будет установлена причина аварии», — уточнил он.

Другой собеседник агентства рассказал, что после случившегося программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена.

В четверг, 11 октября, при запуске пилотируемого корабля «Союз» с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане, все остались живы.

По предварительной информации, причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.10.2018 13:47|

Это тупик. Страна распродана и поделена.

Гость|11.10.2018 13:49|

Бедные скрепники, опять обкакались. Что-то прям поток всякого дерьма на них обрушился.

Гость|11.10.2018 13:59|

Гость писал(a):

Бедные скрепники, опять обкакались
А че ж американцы на своих не летают, а исключительно на наших "обкаканных" ? А?

Гость|11.10.2018 14:08|

Со следующего года пиндосы откажутся от наших доставок, свои ракеты создали.

Гость|11.10.2018 14:16|

Спасибо тем кто в 1966 году создал подобную систему спасения космонавтов. Сегодняшние теоретики ничего создать уже не могут, а судя по тому что происходит - не могут даже повторить уже созданное.

Гость|11.10.2018 14:21|

очередная яркая победа...

Гость|11.10.2018 14:22|

Новых Королевых и Гагариных нет, а старых из могилы не поднимешь.

Гость|11.10.2018 14:23|

Гость писал(a):

Со следующего года пиндосы откажутся от наших доставок, свои ракеты создали.
"Создали" , двигатель первой ступени разработанный в 70-е и двигатель второй ступени разработанный в 60-е.!!!Да кто же возражает ,пущай летаю-с.У них вся тех.документация и по ракетам ,и по двигателям ещё с 90-х лежит,а раз не смогли аналоги сделать,при всём их финансировании,значит у них провал как в материаловедении ,так и в технологическом плане.А тут просто диверсия,к юбилею.

Гость|11.10.2018 14:25|

А ещё у скрепного самолета шасси отвалилось.

Гость|11.10.2018 14:25|

Гость писал(a):

Со следующего года пиндосы откажутся от наших доставок
Они уже отказывались, ага. Угробили в итоге за 7 лет 14 (четырнадцать!) своих астронавтов.

Гость|11.10.2018 14:26|

Гость писал(a):

А ещё у скрепного самолета шасси отвалилось.
Отвалится, когда с полосы на грунт съедешь. Зато у скрепного все живы-здоровы.

Гость|11.10.2018 14:28|

Очередной ватный успех.

Гость|11.10.2018 14:30|

Если не смотреть госпропоганду по телевизору, мы можем явно наблюдать упадок экономики и социального уровня в России. Жизнь в наших голубых экранах резко отличается от ее восприятия по эту сторону телевизора. Я не говорю о Москве и Питере это далеко не вся Россия, а может уже и не Россия! Информационные баюны, типа Киселева и Соловьева, отробатывают свои огромные кремлевские гонорары, усыпляя нас с вами мнимой «стабильностью» и дутыми «достижениями». Но есть сухие, голые и четкие цифры, на которые мы можем ориентироваться…

20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных коллективных хозяйств на селе. Сегодня их количество сократилось впятеро, 30% из них убыточны. Государство вкладывает деньги в отдельные крупные сельхозпредприятия, такие как «Агрохолдинг», принадлежащий семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детсадов, 14000 школ.

Исчезло 20 тысяч деревень, осталось 47 тысяч деревень, во многих из которых нищенское существование влачат несколько доживающих свой век стариков. Население половины деревень не превышает 10 человек.

Россия вышла в мировые «лидеры» по количеству бедных и нищих граждан. Сегодня по уровню жизни наша страна откатилась на 61-е место в мире. Ее соседи по рейтингу – Шри_Ланка и Вьетнам. По данным Росстата, в 2018 году 55 % населения получают заработную плату не выше 25 тыс. руб. в месяц, а 23 % - менее 15 тысяч.

По опросам фонда общественного мнения, почти 40% россиян не хватает денег на еду и одежду. На фоне роста цен на продукты россияне все больше вынуждены экономить на повседневных покупках. Эксперты полагают, что люди уже использовали сбережения в начале кризиса и деньги у населения по большому счету закончились. При этом предпосылок к улучшению ситуации в ближайшее время нет.

Гость|11.10.2018 14:32|

раньше ,только грузовики падали ,теперь с экипажами падают ,..зда российской космонавтике

Гость|11.10.2018 14:33|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Бедные скрепники, опять обкакались
А че ж американцы на своих не летают, а исключительно на наших "обкаканных" ? А?
Пиндосы ещё раньше нас обосрались. До сих пор на мкс в памперсы гадят.

А вообще, космонавтика, особенно пилотируемая, вещь исключительно сложная. Тут вон на дорогах машины каждый день бьются. А здесь даже не пострадал никто из космонавтов. Система спасения сработала, тавм нет. Чё раскудахтались?

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