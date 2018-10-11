11.10.2018 | 16:58

Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил предложение по реформе института товариществ собственников жилья (ТСЖ), включающее солидарную ответственность членов ТСЖ за коммунальные долги соседей. Доклад размещен на сайте ЦСР.

«Предлагается перейти к правовой конструкции, предусматривающей, что сособственники общего имущества солидарно несут субсидиарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников», — говорится в документе.

«При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов», — отмечается в предложении ЦСР.

Оплатив долги соседей по подъезду, члены ТСЖ могут взыскать задолженность с виновных в неплатеже: в случае, если собственник допустил не менее чем полугодовую задолженность по ЖКУ, обеспечением по долгу будет его квартира. «Обращение взыскания на предмет залога осуществляется по решению суда», — говорится в докладе.

Центр стратегических разработок существует с 1999 года. Его основная функция — площадка для совместной работы власти и бизнеса над стратегиями развития РФ. До сентября 2018-го председателем совета ЦСР был Алексей Кудрин, после его ухода с должности в качестве нового руководителя рассматривается глава Минэкономразвития Максим Орешкин.