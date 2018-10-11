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В стране и мире | Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей

11.10.2018|16:58
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Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил предложение по реформе института товариществ собственников жилья (ТСЖ), включающее солидарную ответственность членов ТСЖ за коммунальные долги соседей. Доклад размещен на сайте ЦСР.

«Предлагается перейти к правовой конструкции, предусматривающей, что сособственники общего имущества солидарно несут субсидиарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников», — говорится в документе.

«При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов», — отмечается в предложении ЦСР.

Оплатив долги соседей по подъезду, члены ТСЖ могут взыскать задолженность с виновных в неплатеже: в случае, если собственник допустил не менее чем полугодовую задолженность по ЖКУ, обеспечением по долгу будет его квартира. «Обращение взыскания на предмет залога осуществляется по решению суда», — говорится в докладе.

Центр стратегических разработок существует с 1999 года. Его основная функция — площадка для совместной работы власти и бизнеса над стратегиями развития РФ. До сентября 2018-го председателем совета ЦСР был Алексей Кудрин, после его ухода с должности в качестве нового руководителя рассматривается глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.10.2018 17:04|

Нормально так, дядя Вася копит, а Пётр Петрович плати, а не будет платить отключим газ!!!

Гость|11.10.2018 17:15|

penzainform.ru писал(a):

развития

Гость|11.10.2018 17:17|

Ни хрена себе. Этим этих Вексельбергам, которым некоторые люди не платят, соседи должны платить? Совсем берега попутали олигархи. Дождутся!

Гость|11.10.2018 17:20|

Это либерастная тварь Кудрин всё не уймётся.

Гость|11.10.2018 17:23|

ИТАК ПЛАТИМ ЗА УТОЧЕК, РЫБОК, ФУТБОЛ, ЗА АЬРАМОВИЧЕЙ, ДЕНРИПАСОК, СЕЧИНЫХ,ВЕКСЕЛЬБЕРГОВ, ПРИГОЖИНЫХ, КАКОЙ ИДИОТ ПРЕДЛАГАЕТ? ОРЕШКИН С КУДРИНЫМ? Покушение на преступление.

Гость|11.10.2018 17:28|

Никому не платить, пусть сами идейные вдохновители за всех нас и платят

Гость|11.10.2018 18:11|

Гость писал(a):

Нормально так, дядя Вася копит, а Пётр Петрович плати, а не будет платить отключим газ!!!

Ха-ха-ха, но мало, надо бы еще что то им придумать что бы каждого лично касалось. Думали отсидеться, нет не выйдет. На выборы не ходишь, а если ходишь то голосуешь как попало. вот и получите и распишитесь. Говорили , что в деревне делать, в город поедем ну вот и приехали. Картина Репина Приплыли.

Гость|11.10.2018 18:12|

А на хера тогда управляющие компании? Чтобы быбло пилить?

Гость|11.10.2018 18:20|

осеннее обострение, так мозг выносит...

Дмитрий Н. Мотовилов|11.10.2018 18:25|

Гость писал(a):

Нормально так, дядя Вася копит, а Пётр Петрович плати, а не будет платить отключим газ!!!
Долг будет расти вместе с процентами в счёт стоимости квартиры. Как только долг сравняется с 50% стоимости, жилец будет лишён собственности, выкинут под зад коленом, а его бывшая квартирка поступит на реализацию...

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