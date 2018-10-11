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В стране и мире | Безработный от скуки притворился врачом в больнице и обманул всех

11.10.2018|17:00
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Скучающий безработный пробрался в больницу во французском городе Бордо департамента Жиронда и долгое время выдавал себя за врача. Об этом сообщает издание The Koz Post.

46-летний мужчина ходил по различным отделениям в медицинском халате и со стетоскопом на шее, которые предварительно стащил в больнице. Он держался подальше от пациентов, но регулярно присоединялся к сотрудникам на перекурах, чтобы поболтать с настоящими врачами.

Его собеседники заподозрили обман лишь через несколько месяцев, пишет издание Sud Ouest. После этого служба безопасности задержала самозванца и сдала его полиции. Ему грозит тюремное заключение на срок до года и штраф величиной 15 тысяч евро (1,15 миллиона рублей).

После ареста мужчина объяснил, что всегда мечтал стать врачом. По его словам, он решил притвориться сотрудником больницы, потому что скучал и хотел признания.

В 2015 году сообщалось, что в американском штате Флорида задержали 17-летнего подростка, который в течение месяца выдавал себя за врача в отделении гинекологии. Чтобы не вызывать подозрений, он носил белый халат и стетоскоп.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.10.2018 17:20|

Зато нашим врачам не надо притворяться.Одни недоучки. В глупых башках только деньги.Знаний ноль.

Гость|11.10.2018 17:35|

А стетоскоп, то американцу Зачем?

Гость|11.10.2018 18:00|

В рашке мошенницы судьями притворяются. Про врачей вообще можно не говорить...

Гость|11.10.2018 18:01|

Гость писал(a):

А стетоскоп, то американцу Зачем?
Подсвечивать ))

Гость|11.10.2018 18:22|

Гость писал(a):

Подсвечивать ))
Фонарик бы взял...

Имя: Гость
Комментарий:

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