10.10.2018 | 11:55

Тарифы ОСАГО для аккуратных водителей могут быть снижены. Такие поправки в действующий закон предложил Минфин, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Ведомство направило свои предложения Центробанку, который регулирует страховую отрасль. В письме говорится, что расчет стоимости полиса ОСАГО должен производиться по новой методике, которая будет учитывать не только стаж водителя и его возраст, но и манеру вождения, в частности, частоту нарушения правил, резкость торможения и перестроения.

Предполагается, что фиксировать эти показатели будут специальные устройства, установленные на автомобилях.

Также страховщики получат право отклоняться от базовых тарифов, установленных ЦБ, на 30 процентов в обе стороны (в дальнейшем — на 40 процентов). В версии регулятора предусмотрен коридор только в 20 процентов.

Взамен предлагается отменить два поправочных коэффициента, на которые умножаются тарифы ЦБ, — региональный и коэффициент мощности автомобиля.

Минфин и ЦБ уже несколько месяцев совместно работают над проектом реформы ОСАГО. Ее цель — сделать стоимость полиса индивидуальной для каждого водителя вместо нынешних стандартизированных расценок.