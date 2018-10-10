Тарифы ОСАГО для аккуратных водителей могут быть снижены. Такие поправки в действующий закон предложил Минфин, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Ведомство направило свои предложения Центробанку, который регулирует страховую отрасль. В письме говорится, что расчет стоимости полиса ОСАГО должен производиться по новой методике, которая будет учитывать не только стаж водителя и его возраст, но и манеру вождения, в частности, частоту нарушения правил, резкость торможения и перестроения.
Предполагается, что фиксировать эти показатели будут специальные устройства, установленные на автомобилях.
Также страховщики получат право отклоняться от базовых тарифов, установленных ЦБ, на 30 процентов в обе стороны (в дальнейшем — на 40 процентов). В версии регулятора предусмотрен коридор только в 20 процентов.
Взамен предлагается отменить два поправочных коэффициента, на которые умножаются тарифы ЦБ, — региональный и коэффициент мощности автомобиля.
Минфин и ЦБ уже несколько месяцев совместно работают над проектом реформы ОСАГО. Ее цель — сделать стоимость полиса индивидуальной для каждого водителя вместо нынешних стандартизированных расценок.
Это как? Как баллы в фигурном катании для каждого водителя?