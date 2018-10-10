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В стране и мире | Россиян обеспечат дешевыми фруктами

10.10.2018|10:54
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Налог на добавленную стоимость (НДС) на фрукты может быть снижен до 10 процентов. Такую идею поддержал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС. Это должно привести к снижению цен для конечных покупателей.

Об одобрении президента рассказал вице-премьер и бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. «Были приняты серьезные решения, в частности, вопрос, который ставился неоднократно — это сделать льготный НДС на фрукты, десятипроцентный. Президент поддержал это решение», — отметил чиновник.

По его словам, глава государства одобрил еще одну меру поддержки аграриев — отмену НДС с субсидий. В противном случае политика государства была бы нелогичной, сказал Гордеев.

В июле Госдума приняла закон о повышении с 2019 года НДС с 18 до 20 процентов. При этом на некоторые виды товаров и услуг сохранятся льготные ставки. Среди них овощи, некоторые виды рыбы и морепродуктов, хлеб, мука, крупа и макаронные изделия.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.10.2018 11:07|

ага

а к газовым трубам в селах, деревнях когда разрешат подключаться безвозмездно

где в селе взять 100000 150000 200000 для подключения

зачем скупали шкуры КРС за валюту

Гость|10.10.2018 11:09|

penzainform.ru писал(a):

фрукты
penzainform.ru писал(a):
фрукты
купил мандаринов кило 4-5

блевал после этих витаминизированных фруктов

короче выкинул в мусорку все мандарины

Гость|10.10.2018 11:15|

отсюдова валить тока

ничего неизменится

Гость|10.10.2018 11:16|

товары все везут с Москвы

даже капусту в ТЦ на проспекте Строителей продавали выращенную в Подмосковье

Гость|10.10.2018 11:23|

зарплату несмогут повысить потому что экономика неработает и ничего свово непроизводиться сходи в магазин откуда все товары

соответственно прибыли нету

поэтому и зарплаты такие смешные

7000

10000

12000

15000

где крупный минтай кто его купил

даже если пойдешь попытаешься продать около ТЦ картофель выращенный тобой же картофан

погонят и еще штраф выпишут

никому ничего ненадо

ешь тетя привозной картофан

он вкусный

ням ням

Гость|10.10.2018 11:31|

penzainform.ru писал(a):

была бы нелогичной
penzainform.ru писал(a):
была бы нелогичной
penzainform.ru писал(a):
была бы нелогичной
penzainform.ru писал(a):
была бы нелогичной
penzainform.ru писал(a):
была бы нелогичной
penzainform.ru писал(a):
была бы нелогичной
а есть ли вообще логика

скоко в селе деревне создано рабочих мест и кто их будет создавать

если продают водяру пиво так хотябы научились делать качественный продукт

Гость|10.10.2018 11:38|

Кто скупал шкуры КРС за валюту ?

Гость|10.10.2018 11:47|

Путина заставить жрать жти фрукты вегеторианцев хочет что ли из нас сделать?или чтоб вымерли быстрее америкосам территории здать.до 65 на фруктах не доживешь кто работать то будет?

Гость|10.10.2018 12:08|

обеспечивать нужно недешевыми фруктами а качественными

Гость|10.10.2018 12:10|

народ держись . еще ничего хорошего их действия не приносили . глядите в оба что покупать будете . все не так просто .

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