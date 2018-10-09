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В стране и мире | Нурмагомедова лишат денег за победу над Макгрегором

09.10.2018|10:23
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Атлетическая комиссия штата Невада (США) удерживает призовые российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, которые он должен был получить за победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Об этом рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт, слова которого приводит TMZ.

«Они изъяли деньги сейчас и думают о том, чтобы не выплачивать их Хабибу. Он точно не получит полную сумму. Хабиб абсолютно точно сохранит свой чемпионский пояс, но также будет дисквалифицирован. Скорее всего, на 4-6 месяцев. Он не сможет проводить бои на территории США, но приглашать его на турниры в других странах мы не собираемся», — заявил Уайт.

За победу над Макгрегором Нурмагомедов должен был получить два миллиона долларов, также ему полагается доля с продажи трансляций. Он удушил соперника в четвертом раунде боя, после чего накинулся на его спарринг-партнера, находившегося за пределами октагона. После этого началась массовая драка с участием спортсменов и полиции.

Нурмагомедову отказались вручать пояс в клетке, хотя он просил это сделать. Победа стала для него 27-й в 27 поединках, Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.10.2018 10:37|

Герой России.

Гость|09.10.2018 10:46|

дурак скорее.

Гость|09.10.2018 10:51|

герой современной россии... чернопопое быдло

Гость|09.10.2018 10:52|

Его и титула лишить надо!

Гость|09.10.2018 10:55|

Гость писал(a):

Герой России.
Беда России.Раньше это горное быдло вело себя довольно тихо,сейчас совсем распоясалось.

Гость|09.10.2018 11:17|

Ну не всем же надо быть покорным рабом терпилой,как ты

Гость|09.10.2018 11:17|

кауказ дело тонкое петруха

Эй на горееее!!!!!!!!!

Гость|09.10.2018 11:20|

Он заслужил и то и другое своим упорным трудом и талантом. В очередной раз показателен факт избирательности правосудия США.Напомню, Макгрегору в суде не предъявили штрафа за хулиганскую выходку.

Гость|09.10.2018 11:22|

Молодец Хабиб!если бы русские были бы такими же бесстрашными и непокорными, тогда и жили бы по другому,а так сидите и терпите дальше

Гость|09.10.2018 11:30|

Развели простачка и подставили на бабки. И теперь ясно, что подстава планировалась задолго до боя - в течение всего года. Уметь драться - это одно, а уметь забрать свои деньги у дельцов шоу-бизнеса - это совсем другое.

Гость|09.10.2018 11:32|

Ну не всем быть такой хитрой жопой,как ты,за деньги на всё готовой!

Гость|09.10.2018 11:36|

Гость писал(a):

у не всем быть такой хитрой жопой,
Да нет, я об умной голове говорил, а ты опять своем.

Гость|09.10.2018 11:40|

БАНДИТ

Гость|09.10.2018 11:49|

Какой же это спорт, это дикое, безумное месилово.

Гость|09.10.2018 11:52|

Ирландец за проигрыши получает больше чем победитель. Макгрегор за два последних проигрыша получил $130 000 000!

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Имя: Гость
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