09.10.2018 | 11:42

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать в банках максимально полную информацию о счетах налогоплательщиков (граждан, ИП и компаний), сообщает газета «Коммерсантъ».

Новый порядок оформления запросов в банки прописан в приказе ФНС, зарегистрированном Минюстом. Согласно нему, налоговики смогут запрашивать информацию отдельно по вкладам и отдельно по счетам. По существующему порядку ФНС может получить в банке только информацию об открытых счетах, остатках по ним и движении средств без разбивки на вклад и расчетный счет.

Благодаря детальной информации налоговики получат возможность оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах. Таким образом средства будет проще принудительно взыскивать даже в случае досрочного закрытия расчетного счета.

Также это упростит наблюдение за гражданами. В частности, большие средства, выявленные на вкладах лиц с официально небольшими доходами, могут сами по себе стать поводом для расследования.

Ранее глава ФНС Михаил Мишустин сообщил, что его ведомство планирует создать максимально комфортные условия для посещения инспекций налогоплательщиками.