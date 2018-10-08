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В стране и мире | За поведение Нурмагомедова извинились

08.10.2018|11:55
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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абделазиз в Instagram-аккаунте извинился перед властями Невады за поведение россиянина после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я хочу извиниться перед атлетической комиссией штата Невада, властями Невады. И хочу поблагодарить полицейский участок в Лас-Вегасе за такую невероятную работу. Теперь все понимают, кто тут любитель», — написал Абдельазиз.

Менеджер также поздравил Нурмагомедова с победой. «Не может быть два короля, только один. Это не тот способ, которым мы хотели отпраздновать победу с таким доминированием. Но когда вы говорите о стране, семье, религии и пытаетесь "убить" кого-либо, как говорили ребята Конора, это игра в дерьмо», — добавил он.

Нурмагомедов победил ирландца в четвертом раунде удушающим приемом, после чего перелез через сетку октагона и устроил драку с командой соперника. В результате инцидента россиянину не вручили чемпионский пояс UFC в октагоне. Глава промоушена Дэйна Уайт не исключил, что российский боец может лишиться пояса из-за случившегося.

Источник — lenta.ru
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