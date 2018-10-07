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В стране и мире | Россияне захотели служить

07.10.2018|10:51
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Число граждан, уклоняющихся от военной службы, за последние два года снизилось вдвое. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«На сегодняшний день их 1600 человек», — уточнил он.

По словам Бурдинского, в последнее время отношение молодых людей и их родителей к Вооруженным силам «кардинально изменилось». «Исследования показывают, что 80 процентов нашего населения уверены в Вооруженных силах, самое главное в тех изменениях, которые у нас произошли, и в том, что Вооруженные силы защитят наше государство. При этом эти 80 процентов говорят — служить в армии это просто необходимо», — рассказал генерал-лейтенант.

Он отметил, что возросшее желание молодежи служить в армии связано также с тем, что уклонисты лишаются возможности в будущем работать госслужащими.

В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, согласно которому с 1 октября по 31 декабря на военную службу призовут 132,5 тысячи человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.10.2018 12:06|

penzainform.ru писал(a):

Исследования показывают, что 80 процентов нашего населения уверены в Вооруженных силах, самое главное в тех изменениях, которые у нас произошли, и в том, что Вооруженные силы защитят наше государство.
Реальное доверие к армии не превышает 50%. Просто нормальной работы с достойными зарплатами нет, вот и идут в "сапоги" от безнадёги.

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