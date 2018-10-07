07.10.2018 | 10:10

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

Для Нурмагомедова эта победа стала 27-й в карьере в 27 боях. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.

Также на этом турнире состоялись бои двух россиян. Александр Волков за 13 секунд до конца был нокаутирован американцем Дерриком Льюисом. Яна Куницкая же одержала первую победу в UFC — она победила шведку Лину Лансберг по решению судей.