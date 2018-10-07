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В стране и мире | Нурмагомедов оказался под угрозой лишения чемпионского титула

07.10.2018|11:42
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказался гарантировать, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет лишен чемпионского пояса из-за выходки после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он рассказал на пресс-конференции, трансляция которой идет на YouTube.

«Я не могу на 100 процентов сказать, что у Хабиба не отберут пояс. Мы подчиняемся комиссии штата Невада, и я уверен, что она примет жесткое решение. Он должен переживать из-за нее, а не из-за меня. У Хабиба проблемы», — заявил Уайт.

После окончания боя с Макгрегором, которого Нурмагомедов задушил в четвертом раунде, дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона. После этого вспыхнула массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Несмотря на произошедшее, судьи признали россиянина победителем боя, но Уайт отказался вручать Нурмагомедову чемпионский пояс.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.10.2018 12:00|

Молодец Хабиб! сделал этого рыжего!

Гость|07.10.2018 12:01|

Долго ли будем кормить своей кровью этих "россиян"?

Гость|07.10.2018 12:02|

Гость писал(a):

сделал этого рыжего!
Папу твоего он сделал.

Гость|07.10.2018 12:03|

penzainform.ru писал(a):

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказался гарантировать, что россиянин Хабиб Нурмагомедов
Не Россиянин он, даг обычный! Макгрегор еще после этого подкупленного боя эго овечькое...ба от дубасит!

Гость|07.10.2018 12:06|

Хабиб, герой России!

Гость|07.10.2018 12:11|

penzainform.ru писал(a):

дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.
В то же время люди из команды Хабиба напали на самого Макгрегора в октагоне.

Гость|07.10.2018 12:12|

Гость писал(a):

Хабиб, герой России!
К шайтану таких героев.

Гость|07.10.2018 12:16|

Гость писал(a):

Хабиб, герой России!
Гость писал(a):
Хабиб, герой России!
Из-за таких полудурков как ты в России бардак воровство и коррупция. Надеюсь скоро вас не будет.

Гость|07.10.2018 12:18|

Гость писал(a):

Папу твоего он сделал.
А я маму твою сделал.

Гость|07.10.2018 12:21|

Гость писал(a):

А я маму твою сделал.
После того, как ты у Хабиба отсосал.

Гость|07.10.2018 12:23|

Гость писал(a):

После того, как ты у Хабиба отсосал.
Вот ты чем и отличаешься от Хабиба и всего Дагестана. Словами бросаться анонимно легко, а ты выйди и докажи что прав! Ссыкун прыщавый!

Имя: Гость
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