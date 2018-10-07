07.10.2018 | 11:42

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказался гарантировать, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет лишен чемпионского пояса из-за выходки после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он рассказал на пресс-конференции, трансляция которой идет на YouTube.

«Я не могу на 100 процентов сказать, что у Хабиба не отберут пояс. Мы подчиняемся комиссии штата Невада, и я уверен, что она примет жесткое решение. Он должен переживать из-за нее, а не из-за меня. У Хабиба проблемы», — заявил Уайт.

После окончания боя с Макгрегором, которого Нурмагомедов задушил в четвертом раунде, дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона. После этого вспыхнула массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Несмотря на произошедшее, судьи признали россиянина победителем боя, но Уайт отказался вручать Нурмагомедову чемпионский пояс.