07.10.2018 | 12:45

Мужчина на автомобиле въехал в толпу людей на востоке Китая. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером 6 октября в районе Бэйлунь города Нинбо провинции Чжэцзян. Мужчина по фамилии Ван сначала набросился с ножом на прохожих, а затем сел за руль и совершил наезд на автомобиле. В результате два человека погибли, еще 16 пострадали.

Как уточнили в полиции, мотивом для таких действий подозреваемого стал личный конфликт. Позже в тот же день мужчину удалось задержать.

В апреле сообщалось, что водитель легкового автомобиля три раза наехал на толпу в центре британского города Ньюпорт. Участники происшествия пытались остановить машину и вытащить из нее водителя, однако он прибавлял скорость и вновь въезжал в толпу. Позже мужчину задержали.