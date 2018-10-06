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В стране и мире | Россияне испугались санкций

06.10.2018|09:58
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Российские госбанки в августе столкнулись с масштабным оттоком клиентских средств в долларах, следует из обзора рейтингового агентства Fitch, выдержки из которого приводит The Bell.

По данным агентства, в августе клиенты забрали с депозитов в госбанках 6,6 миллиарда долларов. Больше всех пострадал Сбербанк — 2,9 миллиарда, за ним следуют ВТБ и Газпромбанк — 2,6 и 1,1 миллиарда соответственно.

В пресс-службе ВТБ «Ленте.ру» пояснили, что корпоративные клиенты замещают валютные депозиты рублевыми. В результате общий размер вкладов юрлиц в августе увеличился с 4,5 до 4,7 триллиона рублей. «Мы не фиксируем никакого сокращения валютных депозитов физических лиц. За август ВТБ нарастил портфель долларовых средств физлиц в рублевом эквиваленте более чем на 6%. Изменения в долларовом эквиваленте связаны исключительно с волатильностью курса», — рассказали в банке.

По данным консалтинговой компании Frank RG, отток средств продолжился и в сентябре. Он составил 0,9 миллиарда долларов.

Выгоду от этого получили банки с иностранным капиталом, к которым переходили бывшие клиенты госбанков. Так, пассивы Росбанка, принадлежащего французской Societe General, выросли на 0,3 миллиарда, австрийского Райффайзенбанка — на 0,6 миллиарда.

По данным агентства, отток вызван опасениями клиентов из-за возможного расширения американских санкций. Они могут затронуть госбанки, корреспондентские счета которых в зарубежных кредитных организациях будут заблокированы.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.10.2018 10:14|

Всё что нажито непосильным трудом, перевели в рубли, ах какая досада. Губы наверно сьели от переживаний.

Гость|06.10.2018 10:21|

Ох уж этот Трамп, прям совсем не родной.

Гость|06.10.2018 10:22|

penzainform.ru писал(a):

Россияне испугались санкций
Россияне не доверяют нашему правительству и центральному банку.

Гость|06.10.2018 10:23|

Вот это ближе к теме .

Гость|06.10.2018 10:28|

Рубли сократят, так они их давно сокращают. Инфлюэнция их кушает потихоньку, никак не наестся.

Имя: Гость
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