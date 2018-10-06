Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|6 окт 2018|13:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  76.66  |  $  66.63

В стране и мире | Проданная за миллион фунтов картина Бэнкси самоуничтожилась прямо на аукционе

06.10.2018|12:48
Печать

Работа британского стрит-арт художника Бэнкси самоуничтожилась на аукционе дома Sotheby's в Лондоне сразу после того, как ее продали за миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Financial Times.

Первоначальная стоимость картины Girl with Balloon («Девочка с шариком») оценивалась в 200-300 тысяч фунтов, но ее появление на торгах было воспринято очень оживленно, и в итоге она ушла с молотка за 1 042 000 фунтов стерлингов.

Однако, как только работа была продана, полотно начало самоуничтожаться с помощью шредера (механизм для измельчения бумаги — прим. Ленты.ру), встроенного в нижнюю часть рамки самим художником.

«Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — прокомментировал случившееся директор Sotheby's Алекс Бранзик.

Сам Бэнкси опубликовал подтверждение случившегося на своей официальной странице в Instagram с подписью Going, going, gone... («Исчезает, исчезает, исчезла...»). На фотографии видно, как из-под рамки торчат измельченные куски картины, а собравшиеся возле работы люди шокированы произошедшим.

Girl with Balloon — это одна из самых узнаваемых работ уличного художника Бэнкси. В 2006 году он нарисовал эту картину на холсте акриловыми красками и подписал ее. Она продавалась на аукционе с большой позолоченной рамкой.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. Фирменным стилем Бэнкси считается использование трафаретов.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 