05.10.2018 | 12:55

Военный самолет МиГ-29 упал в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По его данным, истребитель вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.

«Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили», — сказал источник.

Как сообщает РИА Новости, падение произошло в лесу в районе деревни Дмитровцы. Жертв и разрушений нет. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого возникла неполадка в системе управления. Летчики увели падающий истребитель от жилых построек, и он упал в безлюдном месте.

По факту крушения МиГ-29 создана спецкомиссия, которая выявит причины произошедшего.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Всего на вооружении ВВС России и еще 25 государств мира состоит свыше 1,6 тысячи таких самолетов.