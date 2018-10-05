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В стране и мире | В Подмосковье разбился истребитель

05.10.2018|12:55
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Военный самолет МиГ-29 упал в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По его данным, истребитель вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.

«Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили», — сказал источник.

Как сообщает РИА Новости, падение произошло в лесу в районе деревни Дмитровцы. Жертв и разрушений нет. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого возникла неполадка в системе управления. Летчики увели падающий истребитель от жилых построек, и он упал в безлюдном месте.

По факту крушения МиГ-29 создана спецкомиссия, которая выявит причины произошедшего.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Всего на вооружении ВВС России и еще 25 государств мира состоит свыше 1,6 тысячи таких самолетов.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.10.2018 13:00|

Это наша скрепа. Как нам без падающих самолётов?

Гость|05.10.2018 13:01|

Ждем ...Надеемся ...Верим... Сегодня

В крембле КажНый день мстят за сбитый самАлЙОт в Сирии..

когда же стерх-амфороискатель-раб галерный сядет за штурвал ?

Гость|05.10.2018 13:06|

За пацанов!!!

Гость|05.10.2018 13:08|

мог бы и на крембль упасть.....

Гость|05.10.2018 13:10|

ШО, ОПЯТЬ ?

Гость|05.10.2018 13:24|

крембль так славно воюют с Америкой, что за месяц 4 самолета рухнули.+ вертушки

Гость|05.10.2018 13:30|

как минимум одна больница, школа и детский сад останутся целы

Гость|05.10.2018 13:32|

Гость писал(a):

Это наша скрепа. Как нам без падающих самолётов?
Все закономерно. Вели себя нормально и с ними как с людьми! Стали корчить из себя вершителей мира- надо опустить на землю. Это начало. Очереди за костями впереди.

Гость|05.10.2018 13:35|

Это может быть диверсией НАТО. Наши базы никак не защищены.Надо наглухо закрыт границы.

Гость|05.10.2018 13:38|

Гость писал(a):

Это может быть диверсией НАТО. Наши базы никак не защищены.Надо наглухо закрыт границы.
Шо там на снимках с российского спутника? Ракета из Мариуполя?

Или Жмеренки?

Гость|05.10.2018 13:43|

Истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту им. Громова, взлетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.Во время полета из-за технической неисправности машина стала неуправляемой (пожар двигателя), после чего упала в Коломенском районе Московской области. Оба пилота МиГ-29 успели катапультироваться. Перед крушением летчики смогли отвести самолет в сторону от жилых построек, после чего катапультировались. Самолет упал в лесу в районе деревни Дмитровское в безлюдном месте. По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет. Полет был экспериментальным испытательным,пилоты Александр Крутов и Михаил Кондратенко целы,а это главное.

Гость|05.10.2018 13:44|

Гость писал(a):

Это может быть диверсией НАТО.
Враги столь сильны, что даже могучий путин с армией гебешников ничего не может с ними поделать. Остаётся бить дубинами демонстрантов и выискивать оскорблянтов в интернете.

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