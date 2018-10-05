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В стране и мире | Присуждена Нобелевская премия мира

05.10.2018|16:30
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Нобелевская премия мира 2018 года присуждена врачу-гинекологу конголезцу Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад. Об этом объявил в Осло Норвежский нобелевский комитет, заявление доступно на сайте награды.

Как отмечается, премии они удостоены за «усилия по прекращению использования сексуального насилия как орудия войн и вооруженных конфликтов». Оба лауреата внесли решающий вклад в фокусирование внимания на военных преступлениях и борьбу с ними, указали в комитете.

Муквеге большую часть жизнь помогал жертвам сексуального насилия у себя на родине - в Демократической Республике Конго. Он основал госпиталь Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами подобных преступлений. Для своей страны и мира он является символом борьбы за прекращение сексуального насилия во время войн и вооруженных конфликтов, отметили в комитете.

Мурад сама стала жертвой военных преступлений. Она принадлежит к меньшинству езидов — народности курдской этнической группы. В 2014 году террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), захватившая часть территории Сирии и Ирака, начала геноцид езидов. В деревне Нади сотни людей были убиты, множество молодых женщин и несовершеннолетних боевики похитили и удерживали в качестве сексуальных рабов. Мурад смогла сбежать от террористов через три месяца.

Нобелевская премия мира в 2017 году досталась организации ICAN — «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия». В 2016-м ее получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.10.2018 17:38|

Кто-кто? Врач конголезец? тогда уж и врачиха иракчанка, либо это новая специальность в гинекологии - конголезец, ведь лезет же.

Гость|05.10.2018 17:59|

Почему тебя это смущает? Ты наверное чувствуешь собственную несостоятельность. Да, есть и у них врачи, и в Конго и в Ираке.

Имя: Гость
Комментарий:

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