05.10.2018 | 16:30

Нобелевская премия мира 2018 года присуждена врачу-гинекологу конголезцу Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад. Об этом объявил в Осло Норвежский нобелевский комитет, заявление доступно на сайте награды.

Как отмечается, премии они удостоены за «усилия по прекращению использования сексуального насилия как орудия войн и вооруженных конфликтов». Оба лауреата внесли решающий вклад в фокусирование внимания на военных преступлениях и борьбу с ними, указали в комитете.

Муквеге большую часть жизнь помогал жертвам сексуального насилия у себя на родине - в Демократической Республике Конго. Он основал госпиталь Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами подобных преступлений. Для своей страны и мира он является символом борьбы за прекращение сексуального насилия во время войн и вооруженных конфликтов, отметили в комитете.

Мурад сама стала жертвой военных преступлений. Она принадлежит к меньшинству езидов — народности курдской этнической группы. В 2014 году террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), захватившая часть территории Сирии и Ирака, начала геноцид езидов. В деревне Нади сотни людей были убиты, множество молодых женщин и несовершеннолетних боевики похитили и удерживали в качестве сексуальных рабов. Мурад смогла сбежать от террористов через три месяца.

Нобелевская премия мира в 2017 году досталась организации ICAN — «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия». В 2016-м ее получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.