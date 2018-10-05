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В стране и мире | Представитель Павла Воли прокомментировал слухи о госпитализации комика

05.10.2018|09:48
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Представитель Павла Воли Владимир Яременко опроверг данные о госпитализации артиста с подозрением на аппендицит. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, здоровью резидента Comedy Club ничего не угрожает. Информацию о госпитализации сразу после концерта в Иркутске он назвал глупостью. «У нас завтра вечером Красноярск, потом Новосибирск, у нас еще два концерта. Все нормально, это все глупости и слухи, не верьте никому», — заявил Яременко.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Волю госпитализировали в одну из местных больниц.

4 октября комик дал концерт на иркутском стадионе «Труд». После мероприятия он опубликовал в Instagram фрагмент концерта, на котором благодарит зрителей, посетивших его выступление.

Воля приобрел известность как резидент проекта Comedy Club. В студенческие годы он играл в КВН за команду из Пензы, откуда он родом.

Источник — lenta.ru
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