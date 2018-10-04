Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 окт 2018|12:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  75.74  |  $  65.42

В стране и мире | Заместитель генпрокурора погиб в авиакатастрофе

04.10.2018|11:23
Печать

Среди обломков вертолета, разбившегося в Костромской области, было найдено тело заместителя генпрокурора РФ Саака Карапетяна. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Генеральной прокуратуре подтвердили его смерть, но не стали уточнять, как он попал на рейс. Карапетян курировал в надзорном ведомстве международно-правовые отношения.

Вертолет с пассажирами потерпел крушение около деревни Вонышево Костромской области вечером 3 октября, погибли четыре человека. В пресс-службе губернатора предположили, что в «частном маленьком вертолете», вероятно, находились охотники.

Как установили в Следственном комитете, вертолет летел без разрешения, по факту крушения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). По предварительным данным, авария могла произойти из-за потери пилотом ориентации в темное время суток.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|04.10.2018 11:37|

penzainform.ru писал(a):

Вертолет с пассажирами потерпел крушение около деревни Вонышево Костромской области вечером 3 октября, погибли четыре человека. В пресс-службе губернатора предположили, что в «частном маленьком вертолете», вероятно, находились охотники.
Вертолет Eurocopter AS 350 Ecureuil (Белка), потерпевший крушение накануне в Костромской области, выполнял рейс по уведомительной заявке. ДО ОХОТИЛИСЬ.И это далеко не первая и не последняя катастрофа вертушек с нашей стране с такими VIP "охотниками"."Денег нет ,но вы держитесь".

Гость|04.10.2018 11:37|

А кто остальные погибли? Разве упоминания достоин только чиновник?

Гость|04.10.2018 11:39|

Хорошо ни на какой деревенский дом не упал. Жители хоть целы остались.

Гость|04.10.2018 11:49|

ИНТЕРЕСНО.

Гость|04.10.2018 11:49|

Скорее всего летели в Солигаличский район на охот-угодья ,или движок отказал ,он там один, или решили по пути с вертушки по браконьерствовать и поймали дерево или линию ЛЭП.

Гость|04.10.2018 11:55|

чота слеза никак не наворачивается

Гость|04.10.2018 11:59|

Вертолёт жалко!(((

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 