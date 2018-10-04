04.10.2018 | 11:23

Среди обломков вертолета, разбившегося в Костромской области, было найдено тело заместителя генпрокурора РФ Саака Карапетяна. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Генеральной прокуратуре подтвердили его смерть, но не стали уточнять, как он попал на рейс. Карапетян курировал в надзорном ведомстве международно-правовые отношения.

Вертолет с пассажирами потерпел крушение около деревни Вонышево Костромской области вечером 3 октября, погибли четыре человека. В пресс-службе губернатора предположили, что в «частном маленьком вертолете», вероятно, находились охотники.

Как установили в Следственном комитете, вертолет летел без разрешения, по факту крушения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). По предварительным данным, авария могла произойти из-за потери пилотом ориентации в темное время суток.