04.10.2018 | 13:57

Дела об экстремистских репостах в России начали прекращать за малозначительностью. Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Раньше невозможно было представить такое, как и логику изложения», — отметил он. В пример Чиков привел постановление красноярского следователя, внезапно прекратившего дело о размещении запрещенного материала в соцсетях.

В обосновании такого решения сотрудник написал, что у «обвиняемого имелось 166 друзей, однако, никто из аудитории на размешенных им изображениях не поставил отметку "мне нравится" (не "лайкнул"), то есть указанные изображения не вызвали какую-либо реакцию».

Следователь также отметил, что обвиняемый разместил и перепостил в интернете в общей сложности около четырех тысяч различных изображений и только несколько из них входят в число запрещенных. При этом экстремистские картинки он лишь заимствовал с других сайтов и не оставлял комментариев к ним.

Ранее, 3 октября, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК, согласно которому за публичное проявление экстремистских взглядов, не содержащее серьезной угрозы, предлагается сперва наказывать в административном порядке. В первую очередь, как предполагается, это касается репостов в соцсетях.

Грядущая декриминализация станет основанием для пересмотра дел об экстремизме в интернете, а в Генпрокуратуре уже взяли все соответствующие расследования на особый контроль.

UPD.

Как выяснила «Медиазона», фигурантом вышеупомянутого дела был 35-летний житель Красноярска Андрей Безбородов, которого обвиняли в экстремизме за публикацию мемов с президентом и патриархом во «ВКонтакте». По словам его адвоката Владимира Васина, решение о прекращении дела было принято после того, как в середине сентября Верховный суд призвал следователей и судей внимательнее относиться к вопросу оценки степени опасности деяния человека.