04.10.2018 | 14:23

Правительство России намерено бороться с увеличением возраста россиянок при рождении первенца. Об этом говорится в стратегическом документе «Об основных направлениях деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года», передает «Русская служба Би-би-си».

Согласно проекту, дополнительные методы стимулирования рождаемости потребуются в Дальневосточном федеральном округе, а также в тех регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского значения. Конкретные меры будут зависеть от того, сколько детей у женщины уже имеется.

В Министерстве труда России изданию пояснили, что, в частности, планируется анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала и субсидирования ставки по ипотеке.

Отмечается, что власти позиционируют документ как дорожную карту по исполнению майского указа президента России Владимира Путина, который тот подписал в начале своего четвертого срока.

В начале августа в трех регионах России — Приморском крае, Якутии и Рязанской области — был введен временный мораторий на операции по прерыванию беременности в рамках акции «Подари мне жизнь!». Она была рекомендована Министерством здравоохранения.

В апреле жительницу Белгородской области отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без их подписи в обходном листе женской консультации ей отказались прервать беременность. После общественного резонанса администрация города открестилась от инициативы, объяснив, что она выполняется в добровольном, а не обязательном порядке.