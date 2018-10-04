Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 окт 2018|15:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  76.05  |  $  66.21

В стране и мире | Россиянок заставят раньше рожать

04.10.2018|14:23
Печать

Правительство России намерено бороться с увеличением возраста россиянок при рождении первенца. Об этом говорится в стратегическом документе «Об основных направлениях деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года», передает «Русская служба Би-би-си».

Согласно проекту, дополнительные методы стимулирования рождаемости потребуются в Дальневосточном федеральном округе, а также в тех регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского значения. Конкретные меры будут зависеть от того, сколько детей у женщины уже имеется.

В Министерстве труда России изданию пояснили, что, в частности, планируется анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала и субсидирования ставки по ипотеке.

Отмечается, что власти позиционируют документ как дорожную карту по исполнению майского указа президента России Владимира Путина, который тот подписал в начале своего четвертого срока.

В начале августа в трех регионах России — Приморском крае, Якутии и Рязанской области — был введен временный мораторий на операции по прерыванию беременности в рамках акции «Подари мне жизнь!». Она была рекомендована Министерством здравоохранения.

В апреле жительницу Белгородской области отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без их подписи в обходном листе женской консультации ей отказались прервать беременность. После общественного резонанса администрация города открестилась от инициативы, объяснив, что она выполняется в добровольном, а не обязательном порядке.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|04.10.2018 14:28|

Самоуверенный заголовок. Теперь не 9 месяцев будет беременность, а 5ть?

Гость|04.10.2018 14:32|

Блин! Сколько же в России дураков...

Гость|04.10.2018 14:38|

Какие они смешные

Гость|04.10.2018 14:44|

Раньше, эт прям когда еще в школе учится? С какого класса будем начинать? А папани с соседней парты или "папики"?

Гость|04.10.2018 14:47|

Насильно заставят?

Гость|04.10.2018 14:50|

в связи с увеличением возраста отпуска алкогольной продукции с 18 лет до 21 года - хрен у вас что получиться.

Гость|04.10.2018 14:50|

Гость писал(a):

Самоуверенный заголовок. Теперь не 9 месяцев будет беременность, а 5ть?
Провокационный заголовок,опять редактор прохлопал . " Россиянок заставят раньше рожать" то ли по возрасту (насиловать что ли будут?), то ли кесарево раньше времени делать и рожать не доношенных?????МЫСЛИ У ЖУРНАЛЮГ, С ГОЛОВОЙ НЕ ДРУЖАТ.

Гость|04.10.2018 14:51|

penzainform.ru писал(a):

Согласно проекту, дополнительные методы стимулирования рождаемости потребуются в Дальневосточном федеральном округе
Нафига?! Китай близко, желтые друзья помогут охотно.

Гость|04.10.2018 14:54|

penzainform.ru писал(a):

В начале августа в трех регионах России — Приморском крае, Якутии и Рязанской области — был введен временный мораторий на операции по прерыванию беременности в рамках акции «Подари мне жизнь!». Она была рекомендована Министерством здравоохранения.
И при этом, эти единорасы готовы посадить за решетку тех, кто не может прокормить своих детей и отдает их на прокорм в другие семьи (ссылка на PenzaInform.ru?).

Гость|04.10.2018 14:58|

Думал в СССР был маразм у властей, ошибался...

Гость|04.10.2018 15:01|

Гость писал(a):

Думал в СССР был маразм у властей, ошибался...

СССР теперь как улетевшая Жар-птица. Только перышко в руках осталось............. и разбитое корыто.

Гость|04.10.2018 15:03|

Рожать и ещё раз рожать, солдаты нам ещё понадобятся.

Гость|04.10.2018 15:05|

Гость писал(a):

Рожать и ещё раз рожать, солдаты нам ещё понадобятся.

Руки меняй почаще, троль. Методички тебе уже не помогают.

Гость|04.10.2018 15:14|

Конечно, рабовладельцам нужны рабы. Чем больше, тем лучше.

Гость|04.10.2018 15:21|

Анализ ежемесячных платежей- не спешили бы народ! 200 руб анализировать будут!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 