04.10.2018 | 11:31

В скором времени в России могут вырасти цены на целый ряд товаров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на производителей в нескольких отраслях. Причина — повышение экологического сбора, которое готовит Минприроды.

Издание ссылается на подготовленный ведомством законопроект о повышении ставок, которое коснется многих производителей. В частности, сбор за бумажные мешки и сумки предлагается увеличить на 28,46 процента, за пластмассовую упаковку — почти в три раза, за свинцовые аккумуляторы — в 13,5 раза. В среднем ставка вырастет на 11,4 процента.

По действующему закону, производители вправе выбрать один из двух вариантов: самостоятельно утилизировать упаковку или заплатить государству сбор. По подсчетам Минприроды, повышение ставок может принести бюджету дополнительные доходы в 20 миллиардов рублей до 2020 года — в том случае, если максимальное количество производителей предпочтет платить сбор.

Опрошенные изданием участники рынка опасаются, что такая мера приведет к повышению цен на конечную продукцию. Также собеседники отметили, что предложенный размер сборов существенно превышает себестоимость утилизации и приведет к необоснованным доходам государства. Кроме того, следствием может стать развитие нелегального бизнеса, не платящего сбор.

Также участники рынка обратили внимание на нелогичность законопроекта. В нем предусмотрено одновременное повышение ставок за пластмассовую и алюминиевую упаковку (в восемь с лишним раз). При этом одна из мер объясняется стремлением поддержать попавших под санкции производителей алюминия. Но вынужденные платить более высокий сбор производители напитков, напротив, скорее всего, выберут другую тару для них.

В Минприроды причиной возможного повышения сбора назвали желание стимулировать компании самостоятельно перерабатывать отходы производства.