Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 окт 2018|12:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  75.74  |  $  65.42

В стране и мире | Россиян предупредили о росте цен на все

04.10.2018|11:31
Печать

В скором времени в России могут вырасти цены на целый ряд товаров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на производителей в нескольких отраслях. Причина — повышение экологического сбора, которое готовит Минприроды.

Издание ссылается на подготовленный ведомством законопроект о повышении ставок, которое коснется многих производителей. В частности, сбор за бумажные мешки и сумки предлагается увеличить на 28,46 процента, за пластмассовую упаковку — почти в три раза, за свинцовые аккумуляторы — в 13,5 раза. В среднем ставка вырастет на 11,4 процента.

По действующему закону, производители вправе выбрать один из двух вариантов: самостоятельно утилизировать упаковку или заплатить государству сбор. По подсчетам Минприроды, повышение ставок может принести бюджету дополнительные доходы в 20 миллиардов рублей до 2020 года — в том случае, если максимальное количество производителей предпочтет платить сбор.

Опрошенные изданием участники рынка опасаются, что такая мера приведет к повышению цен на конечную продукцию. Также собеседники отметили, что предложенный размер сборов существенно превышает себестоимость утилизации и приведет к необоснованным доходам государства. Кроме того, следствием может стать развитие нелегального бизнеса, не платящего сбор.

Также участники рынка обратили внимание на нелогичность законопроекта. В нем предусмотрено одновременное повышение ставок за пластмассовую и алюминиевую упаковку (в восемь с лишним раз). При этом одна из мер объясняется стремлением поддержать попавших под санкции производителей алюминия. Но вынужденные платить более высокий сбор производители напитков, напротив, скорее всего, выберут другую тару для них.

В Минприроды причиной возможного повышения сбора назвали желание стимулировать компании самостоятельно перерабатывать отходы производства.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|04.10.2018 11:35|

Та мы уж привыкли. Цены и так постоянно растут на все. независимо от очередных налогов.

Гость|04.10.2018 11:47|

Экологический сбор пойдёт в Виолончель?

Гость|04.10.2018 11:49|

грузите апельсины бочках братья карамазовы

Гость|04.10.2018 11:52|

это при Сталине цены снижались, теперь все растет...

Гость|04.10.2018 12:06|

Гость писал(a):

это при Сталине цены снижались, теперь все растет...
А потому что Сталин с ТАКИМИ чиновниками поступал как с врагами трудового народа ,а сейчас всё наоборот.

Гость|04.10.2018 12:07|

"Люди за меня проголосовали, потому что они хотят перемен," - Путин сразу после выборов 2018 г.

Гость|04.10.2018 12:17|

После падения цены на нефть единственным достижением Путина осталась только победа в Великой Отечественной войне...

Гость|04.10.2018 12:28|

Сколько времени прошло с выборов Мутина? Есть хоть одна реформа для народа положительная? Все что пукиноское опг делает,все направлено против народа и во благо олигархов.Антинародные реформы и повышения цен необоснованные перечислять пальцев не хватит.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 