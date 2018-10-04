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В стране и мире | Россия оказалась в списке лидеров по числу смертельных селфи

04.10.2018|10:58
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Россия вошла в список стран с наибольшим числом смертельных исходов во время селфи. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в журнале Journal of Family Medicine and Primary Care.

Как сообщают авторы, с октября 2011 по ноябрь 2017 года в мире погибли 259 человек, которые пытались сфотографировать себя на фронтальную камеру. Абсолютным лидером рейтинга стала Индия — за этот период зафиксировано 159 несчастных случаев. Россия оказалась на втором месте с показателем в 16 смертей от селфи. На третьем месте расположились США, где летальным исходом фотографирование обернулось для 14 человек.

Отмечается, что семь из десяти погибших — мужчины младше 30 лет, хотя женщины делают селфи чаще. Эксперты объясняют этот феномен тем, что молодые люди более склонны к риску, фотографируясь, например, на краю скалы или на крыше небоскреба. Наиболее частыми причинами гибели стали утопление, столкновение с транспортом и падение с высоты.

Авторы призвали организовать места, запрещенные для селфи, во всех туристических зонах, где существует потенциальная опасность для посетителей: около водоемов, горных вершин и высотных зданий.

В начале сентября сообщалось, что турист сорвался со скалы, делая селфи в национальном парке Йосемити в Калифорнии. В августе появилась информация об обрушении моста в Китае из-за попытки туриста сфотографировать себя.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.10.2018 11:35|

СРОЧНО ЗАПРЕТИТЬ!!! не важно, что... но ЗАПРЕТИТЬ!

Гость|04.10.2018 11:55|

Премию Дарвина!Вот к чему приводит так называемая "культура Западной цивилизации",просто из людей делают недоумков и идиотов.

Гость|04.10.2018 12:02|

естественный отбор...

Имя: Гость
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