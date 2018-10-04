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В стране и мире | Путин убрал Полтавченко с поста губернатора Петербурга

04.10.2018|09:39
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Президент России Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко покинуть пост губернатора Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 3 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, занять место врио губернатора предложено полномочному представителю президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову.

«Владимир Путин только что провел встречу с Бегловым и Полтавченко. Путин предложил Полтавченко возглавить ОСК (Объединенную судостроительную корпорацию — прим. «Ленты.ру») в качестве председателя совета директоров компании, а Беглову предложил стать исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до сентября, до выборов», — пояснил представитель Кремля.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, президент уже подписал соответствующий указ.

Полтавченко возглавлял администрацию Петербурга с 2011 года. Беглов был назначен полномочным представителем президента в СЗФО в 2017 году. До этого в течение пяти лет он занимал аналогичную должность в Центральном федеральном округе.

Накануне, 2 октября, о сложении полномочий сообщил губернатор Липецкой области Олег Королев, а также глава Курганской области Алексей Кокорин. Исполняющими обязанности глав регионов были назначены Игорь Артамонов и Вадим Шумков соответственно.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.10.2018 10:10|

Тасует. Когда старушку Матвиенку передвинет на пенсию?

Гость|04.10.2018 10:17|

Гость писал(a):

Тасует. Когда старушку Матвиенку передвинет на пенсию?

У неё ещё пенсионный возраст не настал.

Имя: Гость
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