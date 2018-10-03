03.10.2018 | 10:57

Следственный комитет России изучит совместную песню Noize MC и Монеточки «Чайлдфри». Об этом сообщает телеканал «360».

Московский адвокат Сергей Афанасьев подал заявление на музыкантов в полицию с просьбой проверить факт возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны музыкантов. ГУ МВД России по Москве рассмотрело заявление и с целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения направило его в СК.

По утверждению Афанасьева, в тексте песни есть строчки, которые могут подтолкнуть несовершеннолетних на суицид. Noize MC и Монеточка утверждают, что композиция является сатирой.

Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) — 20-летняя певица из Екатеринбурга. В ее дискографии — альбомы «Психоделический клауд рэп» и «Раскраски для взрослых», который вышел летом 2018 года. Помимо «Чайлдфри», вместе с рэпером Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) она записала композицию «Люди с автоматами». Это произошло на фоне отказа исполнительницы выступать на фестивале «Нашествие», объявившем о сотрудничестве с Минобороны России.