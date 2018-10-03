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В стране и мире | Путин предложил смягчить статью 282 УК России

03.10.2018|10:42
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект, который частично декриминализирует 282 статью УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента в среду, 3 октября.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой статьи 282 (...) Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным», — говорится в пояснительной записке.

Указанные деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Источник — lenta.ru
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