03.10.2018 | 10:42

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект, который частично декриминализирует 282 статью УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента в среду, 3 октября.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой статьи 282 (...) Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным», — говорится в пояснительной записке.

Указанные деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.