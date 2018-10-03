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В стране и мире | Маленькая девочка взяла на себя заботу о парализованном отце после побега матери

03.10.2018|13:02
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В Китае шестилетняя девочка взяла на себя полную заботу о парализованном отце после того, как от него ушла жена. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Тянь Хайчэн стал инвалидом в марте 2016 года, когда он взял такси и попал в серьезную аварию. Всю нижнюю часть тела мужчины парализовало. Через два с половиной месяца его жена ушла от него и забрала старшего сына. Она соврала, что отправилась погостить к матери на несколько дней, но больше не выходила на связь, официально пара так и не развелась. Всю заботу об отце взяла его четырехлетняя дочь Цзя Цзя.

Каждый день девочка просыпается в шесть утра и полчаса массирует тело отца. До того как отправиться в школу, она чистит ему зубы, умывает и бреет его. Когда Цзя Цзя возвращается домой, она готовит ему обед и кормит, а потом помогает передвигаться по дому. Пока ребенок в школе, за отцом присматривают его родители.

«Я совсем не устаю от заботы об отце», — призналась девочка журналистам. Хайчэн называет ее «своими руками» и добавляет, что самое тяжелое для нее — помогать ему передвигаться по дому и переворачивать в постели. Чтобы поднять мужчину с кровати, Цзя Цзя надевает на него стропы, медленно поднимает его с помощью самодельного подъемника, а затем осторожно опускает в инвалидное кресло.

Девочка рассказала, что не скучает по матери, потому что она не заботилась об отце. Но ей очень не хватает старшего брата, с которым она сильно дружила.

Хайчэн не может работать, поэтому ему приходится брать деньги у родителей-фермеров. Он завел себе аккаунт на китайской стриминговой платформе Kuaishou, где транслирует свою жизнь в прямом эфире в надежде на денежную помощь от зрителей. Мужчина смог набрать около 480 тысяч подписчиков, зрители впечатлены его дочерью и называют ее «маленьким ангелом».

Источник — lenta.ru
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Гость|03.10.2018 13:10|

"В Китае шестилетняя девочка"..

"Всю заботу об отце взяла его четырехлетняя дочь..."

Новости, они такие )

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