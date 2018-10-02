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В стране и мире | Умер Шарль Азнавур

02.10.2018|11:51
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Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 1 октября.

Причина смерти пока не раскрывается.

За свою карьеру музыкант записал около 1,3 тысячи песен и более 100 альбомов. Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.

Журнал Time и телеканал CNN в 1998-м назвали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Азнавур также снимался в кино. Он сыграл в таких лентах, как «Арарат», «Стреляйте в пианиста», «Дьявол и десять заповедей» и «Жестяной барабан». В 1997 году Азнавур получил премию «Сезар» за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го — звезду на Аллее славы в Голливуде.

В апреле Азнавур попал в больницу в Санкт-Петербурге.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.10.2018 12:00|

да, мировая легенда. жаль что из россии уехал, здесь бы ему умереть не дали.

Гость|02.10.2018 12:16|

Он из России и не уезжал. Родители его уехали из Грузии в 20-х годах прошлого века, а сам он родился уже в Париже.

Имя: Гость
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