02.10.2018 | 12:19

В России могут снова попытаться ввести социальную норму энергопотребления для населения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Отмечается, что Козак, в целом, одобрил идею возобновить энергореформу, проект которой был заморожен в 2014 году. Он поручил Минэнерго, Минэкономики и ФАС к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

По информации издания, в соответствии с новой схемой, социальную норму могут установить на уровне 300 киловатт-часов в месяц — она будет оплачиваться по базовому тарифу. Потребление свыше — по повышенному, больше 500 киловатт-часов в месяц — по «экономически обоснованному».

Предполагается, что объем потребления будет фиксироваться не на человека, а на точку подключения.

В ноябре 2015 года Минэнерго предложило заменить соцнорму энергопотребления системой ступенчатых тарифов в зависимости от расходования электричества. Проект предполагал снижение тарифов для домохозяйств, потребляющих электроэнергию в объеме до 150 киловатт-часов в месяц. При этом тарифы для потребителей, расходующих от 150 до 600 киловатт-часов и более, хотели увеличить.