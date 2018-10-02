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В стране и мире | Россиян вновь захотели ограничить в энергопотреблении

02.10.2018|12:19
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В России могут снова попытаться ввести социальную норму энергопотребления для населения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Отмечается, что Козак, в целом, одобрил идею возобновить энергореформу, проект которой был заморожен в 2014 году. Он поручил Минэнерго, Минэкономики и ФАС к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

По информации издания, в соответствии с новой схемой, социальную норму могут установить на уровне 300 киловатт-часов в месяц — она будет оплачиваться по базовому тарифу. Потребление свыше — по повышенному, больше 500 киловатт-часов в месяц — по «экономически обоснованному».

Предполагается, что объем потребления будет фиксироваться не на человека, а на точку подключения.

В ноябре 2015 года Минэнерго предложило заменить соцнорму энергопотребления системой ступенчатых тарифов в зависимости от расходования электричества. Проект предполагал снижение тарифов для домохозяйств, потребляющих электроэнергию в объеме до 150 киловатт-часов в месяц. При этом тарифы для потребителей, расходующих от 150 до 600 киловатт-часов и более, хотели увеличить.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.10.2018 12:41|

penzainform.ru писал(a):

В России могут снова попытаться ввести социальную норму энергопотребления
Водку по талонам?

Гость|02.10.2018 12:46|

похоже на рынке валежника наступила стагнация... индекс сучков упал.. котировки вершков и корешков наоборот пошли в рост

Гость|02.10.2018 12:46|

не знают как ободрать

Гость|02.10.2018 12:46|

А ЕЩЕ БОЛТАЮТ О СПРАВЕДЛИВОСТИ,

Гость|02.10.2018 12:50|

Гость писал(a):

Водку по талонам?
Сама по себе синька - эт ничего страшного, как доктор вам говорю. Куда важнее КУЛЬТУРА пития. Нажираться в талого это ж от бескультурья и еще от безденежья. То ли дело в загнивающей Европе, бокал марочного сухенького в обед и ужин, и полный порядок. А что остается нищим, униженным, россиянам, живущим в самой большой да богатой стране планеты? Бухать от безвыходности, от 18-ти летней феодализации, от тотальной коррупции, лжи и мракобесия. Беспробудно пить...

Гость|02.10.2018 12:51|

Нас уже и так автоматически подключили к пенсионной реформе, к ценам на бензин, к НДС, к санкциям, Сирии и безнаказанному грабежу

Гость|02.10.2018 12:54|

"Газпром" вновь вышел на долговой рынок и истребовал 40 миллиардов рублей, спасаясь от разорения деньгами пенсионеров.

"Роснефть" отныне может не возвращать в Россию валюту, полученную от продажи нефти.

А Премьер Медведев подписал Меморандум, согласно которому Внешэкономбанк, возглавляемый Шуваловым, может и дальше генерировать убытки и выводить деньги за рубеж.

Общая стоимость дефолтных активов банка достигла почти полутора триллиона рублей, из которых более 80% приходилось на непогашенные кредиты под олимпийские стройки.

Гость|02.10.2018 13:12|

Давно пора спросить с Чубайса по полной .

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