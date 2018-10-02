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В стране и мире | Нобелевскую премию по физике вручат за лазеры

02.10.2018|13:17
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Нобелевскую премию по физике за 2018 год получат Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд «за новаторские изобретения в области лазерной физики», сообщается на сайте премии.

Американский физик Ашкин является одним из создателей оптического пинцета, который успешно применялся в исследованиях биологических систем. Французский ученый Муру и канадский физик Стрикленд предложили усиление чирпированных импульсов, позволяющее получать лазерные импульсы высокой мощности.

Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме (Швеция). Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения в 2018 году составит примерно один миллион долларов на всех лауреатов премии по физике. Половину премии получит Ашкин, остальное вознаграждение разделят Муру и Стрикленд.

Накануне, 1 октября, нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии за 2018 год названы американец Джеймс Пи Эллисон и японец Тасуку Хондзе за «открытие противораковой терапии ингибированием отрицательной иммунной регуляции».

В среду, 3 октября, ожидается оглашение лауреатов премии по химии.

В 2017 году Нобелевскую награду по физике получили американцы Барри Бэриш, Райнер Вайсс и Кип Торн за «решающий вклад в детектор LIGO и наблюдение гравитационных волн».

Источник — lenta.ru
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