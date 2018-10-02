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В стране и мире | Курганский губернатор ушел в отставку

02.10.2018|15:47
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Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 2 октября.

«Кокорин (...) принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы», — говорится в сообщении.

Новая должность Кокорина не уточняется.

Ранее РБК со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что Кокорин уйдет в отставку в рамках ротации губернаторского корпуса.

Алексей Кокорин возглавил региона в 2014 году, его полномочия истекают в 2019 году. На этом посту он сменил Олега Богомолова, который руководил областью почти 18 лет.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.10.2018 16:00|

penzainform.ru писал(a):

Новая должность Кокорина не уточняется.
Ничего, не пропадёт, своих не бросают.

Гость|02.10.2018 16:02|

Кто из охранников на его место?

Гость|02.10.2018 16:18|

мутное дело

Имя: Гость
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