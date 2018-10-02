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В стране и мире | Кремль рассказал об отказе России от доллара

02.10.2018|13:20
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Процесс отказа российской экономики от доллара будет сложным и длительным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 2 октября.

«Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут во времени, поэтому это очень длительный и скрупулезный труд», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу по отказу российской экономики от американской валюты.

Пресс-секретарь напомнил, что глава государства и раньше неоднократно говорил о необходимости расширения практики использования рубля и «сокращении доли доллара в общем объеме международных расчетов».

План главы ВТБ по отказу от доллара также поддержали министр экономического развития Максим Орешкин и замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Андрей Костин предложил соответствующую инициативу на случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.10.2018 13:24|

бедненькие мои 10 евро и 5 доллларов на счету

походу пора их идти снимать со счета и переводить в мясопродукты

Гость|02.10.2018 13:26|

ввели бы лучше золотые рубли или серебрянные разменные

а все остальные на электронные карточки чаво в карманах таскать бумажки с мелочью

Гость|02.10.2018 13:39|

никогда этого не будет очередная лапша народу даже уже не смешно

Гость|02.10.2018 13:41|

а как-же оллигархи и путин

Гость|02.10.2018 13:41|

То ли было раньше, работяга в день з/п заворачивал царский червонец в сопливый платок... вот это были деньги .

Гость|02.10.2018 13:42|

Длительно и скрупулёзно будут менять доллары на евро и юани

Дмитрий Н. Мотовилов|02.10.2018 13:45|

Гость писал(a):

бедненькие мои 10 евро и 5 доллларов на счету

походу пора их идти снимать со счета и переводить в мясопродукты

Чушь. Хождение доллара в экономике страны никак не понизит его курс на бирже и не отменит права обмена валюты. Вангую: доллар подскочит в разы, как в начале 90-х

Гость|02.10.2018 13:45|

Как бы от рубля не пришлось отказаться.

Гость|02.10.2018 13:47|

Вешая лапшу на уши об отказе Кремля от доллара, Песков лично от него отказываться не будет. Экономика жены и детей должна быть экономной и его экономика.

Гость|02.10.2018 13:47|

Путин согласился на отход, это его ответ Чемберлену, в смысле Трампу на санкции. А Трамп тем временем слушает и ест.

Гость|02.10.2018 13:51|

Как доллар рублю, так американец русскому: "Пока толстый сохнет - худой сдохнет".

Гость|02.10.2018 13:53|

Гарант принимая ванну напевает, ты запомни дружок золотые слова бакс всему голова, бакс всему голова..... вот как то так

Гость|02.10.2018 13:58|

Процесс отказа российской экономики от доллара будет сложным и длительным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Зато процесс отказа от нынешнего плешивого пересидента будет гораздо короче!

Гость|02.10.2018 14:24|

Ааааа, вот я теперь понял зачем минфин доллары скупает, чтобы они кончились, вот зачем.

Гость|02.10.2018 14:25|

Минфин будет направлять на покупку валюты в октябре 20,0 миллиардов рублей бюджетных средств в день. Ежедневный объем получен, исходя из расчета, что в указанном периоде - 23 рабочих дня.

Прогнозы варьируются от 400 до 500 миллиардов рублей за месяц.

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