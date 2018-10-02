02.10.2018 | 15:45

Губернатор Липецкой области Олег Королев объявил о сложении полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 2 октября.

«Я руковожу областью двадцать шесть лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых», — сказал он.

Королев уточнил, что обратился к президенту с просьбой о переводе на другую работу. «Надеюсь, президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось», — добавил глава региона.

Ранее во вторник стало известно об уходе с поста губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Он возглавил регион в 2014 году.