Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 окт 2018|16:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+16oC
Завтра | Ливень |
  75.23  |  $  65.22

В стране и мире | Глава Липецкой области уволился ради молодых

02.10.2018|15:45
Печать

Губернатор Липецкой области Олег Королев объявил о сложении полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 2 октября.

«Я руковожу областью двадцать шесть лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых», — сказал он.

Королев уточнил, что обратился к президенту с просьбой о переводе на другую работу. «Надеюсь, президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось», — добавил глава региона.

Ранее во вторник стало известно об уходе с поста губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Он возглавил регион в 2014 году.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|02.10.2018 16:01|

penzainform.ru писал(a):

Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы.
На смену старым ворам придут молодые.

Гость|02.10.2018 16:05|

penzainform.ru писал(a):

Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно.
Успешно разваливал с Горбачевым, алкоголиком Ельциным и далее. Кто из ФСО на его место?

Гость|02.10.2018 16:14|

А пенсионный возраст настал? Если нет, какое право имели его уволить в предпенсионном возрасте

Гость|02.10.2018 16:30|

Что ему твоя пенсия, он упакован как али– баба , можно и дорогу уступить, хотя скорее всего по щелчку москвы уходит, мол пора и молодым заработать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 