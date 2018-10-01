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В стране и мире | Сесть за лайк оказалось невозможно

01.10.2018|14:33
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Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что за лайки в соцсетях до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела. О различиях между лайками и репостами он рассказал в эфире интерактивного видеосервиса «Эфир», принадлежащего ведомству.

По словам Куренного, многие россияне смешивают разные термины и напрасно говорят о тюремных сроках и уголовных делах за лайки в социальный сетях.

«Окрестили так все эти дела — "о лайках и репостах". Вот тут надо разделять: за лайки нет ни одного уголовного дела, за репосты есть, потому что репосты — это размещение информации», — отметил официальный представитель Генпрокуратуры России.

Куренной также добавил, что размещение эмблем экстремистских или террористических организаций без призывов участия в их деятельности не является поводом для основания уголовного дела.

В июле 2018 года российского врача все-таки арестовали на двое суток и обвинили в экстремизме за лайк годичной давности, поставленный под картинкой в «Одноклассниках». После нажатия кнопки «Класс» в этой соцсети посты автоматически показываются в новостных лентах друзей, что фактически приравнивает лайк к репосту.

В сентябре руководители российского IT-сообщества «Хабр» первыми среди отечественных компаний рассекретили статистику запросов властей о пользователях. В конце августа администрация соцсети «ВКонтакте» также пообещала раскрыть данные о запросах властей.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.10.2018 14:43|

penzainform.ru писал(a):

за лайки нет ни одного уголовного дела
Да как такое возможно?

Что за упущение?

Немедленно устранить недостаток!

Гость|01.10.2018 15:06|

вообще закройте ОДНОКЛАССНИКИ...глупое сообщество! Я серьёзно!

1891

Гость|01.10.2018 15:08|

юри

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