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В стране и мире | Число жертв цунами в Индонезии превысило тысячу человек

01.10.2018|10:13
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Число жертв природного бедствия на острове Сулавези в Индонезии превысило тысячу человек. Об этом сообщает The Straits Times.

Президент страны Джоко Видодо заявил, что в воскресенье, 30 сентября, было известно о более чем 1 200 жертвах. Их число продолжает расти, так как спасатели все еще находят тела погибших в ходе спасательной операции.

В то же время сообщается о более чем 16 тысячах оставшихся без крова. Около 2,4 миллиона человек, проживающих в районе стихийного бедствия, нуждаются в гуманитарной помощи.

Кадры, на которых запечатлена трехметровая волна, вызванная землетрясением магнитудой 7,7 баллов, очевидцы публиковали в соцсетях.

Как отмечается, спасатели не смогли добраться до места катастрофы сразу, так как взлетные полосы на аэродромах и дороги были разрушены подземными толчками. Сейчас спасательные команды продолжают извлекать людей из-под завалов. Операция осложняется повторными толчками, из-за которых здания могут рухнуть в любой момент.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в пятницу, 28 сентября. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.

Источник — lenta.ru
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