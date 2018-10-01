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В стране и мире | Акинфеев ушел из сборной России

01.10.2018|12:16
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Вратарь Игорь Акинфеев объявил об уходе из сборной России. Обращение бывшего капитана национальной команды опубликовано на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной», — заявил Акинфеев.

Вратарь также назвал «локальным успехом» выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. «Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных», — отметил вратарь.

32-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. На домашнем мундиале вратарь сыграл в каждом из матчей, а два его сейва в серии пенальти с Испанией позволили национальной команде выйти в четвертьфинал турнира. Всего за сборную Акинфеев провел 110 матчей.

На клубном уровне вратарь на протяжении всей карьеры выступает за московский ЦСКА.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.10.2018 12:22|

Игорь , рановато, у тебя есть ещё порох в пороховницах , мы знаем.

Гость|01.10.2018 12:29|

32 это не возраст, откроется второе дыхание, поверь.

Имя: Гость
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