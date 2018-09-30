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В стране и мире | В Госдуме призвали рассказывать школьникам о вреде мастурбации

30.09.2018|10:45
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Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал рассказывать школьникам о вреде мастурбации. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что это можно делать на уроках полового воспитания.

По словам парламентария, онанизм широко распространился среди молодежи, чему способствует интернет. Онищенко отметил, что бороться с этим нужно на уровне образовательных учреждений и семьи.

«Проблема объективная, она состоит в том, что созревание детей наступает достаточно рано, и дальше появляются большие "ножницы" между их половым созреванием и возможностью официально вступать в контакты межполовые», — объяснил он.

Депутат подчеркнул, что вести со школьниками беседы об этом можно не во всех регионах. «Если мы начнем этот разговор в нашей мусульманской республике, нас просто с вами не поймут, мягко говоря. Что касается крупных гиперурбанизированных регионов, Питер, например, где к этому вопросу достаточно фривольно относятся, тот тут этим можно заниматься», — сказал Онищенко.

В обществе и научной среде к мастурбации относятся по-разному, хотя многочисленные опросы показывают, что самоудовлетворением занимаются около 60-70 процентов женщин и 80-90 процентов мужчин. Одни доказывают пользу онанизма, другие указывают на вред.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.09.2018 11:04|

пойду подрачю

Гость|30.09.2018 11:05|

от онанизма только польза

Гость|30.09.2018 11:06|

я за

Гость|30.09.2018 11:07|

онищенко и мизулина из соседних палат пациенты. милонов ещё в соседнем корпусе для буйно помешанных периодически пребывает.

Гость|30.09.2018 11:33|

Сами бегают в сортир в перерыве между заседаниями, спрашивается зачем???

Гость|30.09.2018 11:45|

А я пайду сам себя отстрапоню

Гость|30.09.2018 11:56|

Всё можно, но в меру , смотри чтоб дым не пошёл от инструмента .

Гость|30.09.2018 12:01|

Ясна. Пойду порочу. Продолжайте наблюдение.

Гость|30.09.2018 12:16|

а крестный ход будет?

Гость|30.09.2018 12:20|

Они там совсем долбанулись? А сколько и как в туалет ходить испражняться или как и в какой позе сексом заниматься - это они не хотят нам зарегулировать?

Гость|30.09.2018 12:25|

Старший приказал просветить население. У кого чего болит, тот о том и говорит ...

Гость|30.09.2018 12:26|

Интересно, туда в госдуму специально всех фантастических дятлов собрали? Ну чтоб в других местах не вредили, наверное. Стыдно за таких законодателей. Весь мир же видит этот сюр.

Гость|30.09.2018 12:32|

Почему Онищенко вообще интересуется тем, что подростки мастурбируют? Он педофил что ли какой-то? Почему такие вещи интересуют взрослого мужчину?

Гость|30.09.2018 12:34|

На фоне этих даже самый никудышный президент гений...их для этого набирают?

Гость|30.09.2018 12:34|

penzainform.ru писал(a):

Онищенко отметил, что бороться с этим нужно на уровне образовательных учреждений и семьи.
penzainform.ru писал(a):
Онищенко отметил, что бороться с этим нужно на уровне образовательных учреждений и семьи.
Отмечу, что с такими, как Онанищенко нужно бороться на уровне принудительного психиатрического лечения.

Имя: Гость
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