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В стране и мире | Российские приставы потребовали долг с мертвой старушки

30.09.2018|15:15
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В Кургане судебные приставы потребовали у давно умершей женщины оплатить госпошлину в размере 200 рублей. Об этом сообщает «Уральский меридиан».

В середине сентября родственники покойной Марии Митрофановны Слепневой получили письмо из Курганского отдела судебных приставов, в котором сообщалось, что в отношении 105-летней женщины было возбуждено исполнительное производство. По приговору суда женщина должна выплатить 200 рублей местной налоговой инспекции.

После получения письма близкие Слепневой обратились в ведомство за разъяснениями. Отдел судебных приставов пообещал разобраться с ситуацией.

Пользователи соцсетей, узнав о случившемся, посоветовали родственникам подать встречные иски о невыплате пенсии и социальных пособий старушке за «прожитые» после смерти годы.

В 2016 году в Кемерово суд признал живым мужчину, который по документам считался умершим. Отметку о смерти должны были поставить его полному тезке, однако по ошибке сделали запись не тому человеку.

Источник — lenta.ru
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