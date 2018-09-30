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В стране и мире | Порчу футбольного газона стадиона ЧМ-2018 приписали Басте

30.09.2018|10:51
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Повреждения футбольного газона на стадионе в Ростове-на-Дону связали с концертом российского рэпера Василия Вакуленко, или Басты. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте hd7tv.

«Мы очень хорошо относимся к Басте и его творчеству, но.... жаль газон», — гласит подпись к фотографиям. В комментариях утверждается, что из-за защитного покрытия (специальной плитки) пострадала трава у кромки поля.

Концерт, проведение которого запланировано на 29 сентября, так и не был отменен. Футбольный клуб «Ростов», а также Российская Премьер-лига выступили против проведения концерта.

«Мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей "Ростова", которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков», — написал Баста в ответ на критику.

«Ростов-Арена» — один из стадионов чемпионата мира-2018. На нем было проведено пять матчей турнира.

Источник — lenta.ru
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