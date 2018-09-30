Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 сен 2018|12:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  76.23  |  $  65.59

В стране и мире | Олимпийская чемпионка обесценила рекордные прыжки юных фигуристок

30.09.2018|10:55
Печать

Российская фигуристка Аделина Сотникова, завоевавшая золотую медаль на ОИ-2014 в Сочи, поделилась мнением относительно четверных прыжков в исполнении юных спортсменок. Ее слова приводит RT.

«В первую очередь это травмоопасное занятие для самих спортсменов. По сути, сегодня эти прыжки исполняют дети, которые даже не начали расти. Маленькие, худые и юркие девчонки делают всё на автомате, но с годами их тела начнут меняться. Теоретически исходные физические данные позволяют прыгать и пять оборотов, но с возрастом проблем не избежать», — считает 22-летняя Сотникова.

«Безусловно, фигурное катание, как и другие виды спорта, активно развивается, и я не исключаю, что на следующей Олимпиаде кто-то будет прыгать четверные, однако это точно будет спортсменка не старше 16 лет», — заключила она.

8 сентября 14-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Также Трусова — первая спортсменка, которой удалось чистое исполнение этого прыжка на тренировке.

Сотникова — олимпийская чемпионка. Свою медаль она завоевала на Играх в Сочи в одиночном катании (индивидуальный зачет).

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!