30.09.2018 | 10:48

Бизнесмен Илон Маск покинет пост председателя совета директоров Tesla. Предприниматель и Комиссия по ценным бумагам США пришли к такому соглашению после того как его обвинили в мошенничестве. При этом Маск сохранит должность генерального директора компании, сообщается на сайте ведомства.

Кресло председателя совета директоров Маска обязали освободить в течение 45 дней. В соответствии с соглашением, он не сможет его занимать ближайшие три года. Бизнесмена заменит независимый менеджер.

Ему также предстоит выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Такую же сумму взыщут с Tesla. Эти деньги распределят между пострадавшими инвесторами. Кроме того, компания должна назначить двух независимых директоров.

Ранее сообщалось, что Маск отказался договариваться с Комиссией.

Комиссия по ценным бумагам возбудила против Маска уголовное дело из-за его твита о том, что он планирует сделать компанию частной и выкупит все акции по 420 долларов, что было выше их рыночной цены. Впоследствии он отказался от своих планов, что стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций. Совет директоров Tesla поддержал главу компании в его противостоянии с контролирующими органами. «Tesla и совет директоров полностью уверены в Илоне, его честности и его лидерстве в компании, которые привели к созданию самой успешной американской автомобильной компании более чем за столетие», — говорится в официальном заявлении.