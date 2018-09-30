30.09.2018 | 12:53

В результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии погибли 832 человека. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, зона поражения стихии оказалась больше, чем предполагалось изначально.

Множество людей остались под завалами зданий, число жертв может возрасти. Сильнее всего пострадал город Палу. Как сообщает ChannelNews Asia со ссылкой на представителя агентства Индонезии по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, наибольшее число жертв может быть обнаружено в 300 километрах севернее Палу в области Дунгала, которая находится ближе к эпицентру землетрясения. На месте бедствия работают волонтеры и сотрудники Красного креста.

29 сентября Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщало, что жертвами стихии стали 384 человека. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии в пятницу, 28 сентября. После подземных толчков на остров обрушилась двухметровая волна. В результате землетрясения были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.